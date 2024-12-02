Avustralya’da konut satış değerlerinde sınırlı artış

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre, ulusal konut değer endeksi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Fiyatlarda artış hızı yavaşlama sinyalleri vermeye devam ediyor; Ulusal konut değerlerindeki üç aylık artış %0,5 ile sınırlı kaldı.

Corelogic'in ayrı olarak hesapladığı 8 bölgenin 5'inde aylık bazda fiyatlarda artış görüldü. Ülkenin en büyük şehirlerinden Sidney'de fiyatlar %0,2, Melbourne'da %0,4 azalırken, başkent Canberra'da %0,1 artış yaşandı.

Bu 8 bölgenin fiyat artışı %0,1 olurken, bu bölgeler dışında kalan yerlerde de artış hızı %0,3 olarak belirlendi. Konut değerinin yıllık bazda artış hızı %6,0'dan %5,5'e geriledi.

Corelogic Avustralya'nın en büyük 8 kentinin konut fiyatları ile kalan bölgelerin fiyatlarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Bu kentler, Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin.