Trump gümrük tarifeleri büyümenin önünde engel

İngiltere Merkez Bankası'nın Para Politikası Komitesi üyesi Clare Lombardelli, Donald Trump'ın önerdiği ticaret tarifelerinin İngiltere'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde ekonomik büyüme için risk oluşturacağı uyarısında bulundu.

BASKIYA NEDEN OLABİLİR

Clare Lombardelli Financial Times'a verdiği demeçte, ABD'nin seçilmiş başkanının ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin kısa vadede büyüme üzerinde baskı yaratabileceğini ve artan ticari sürtüşmelerin uzun vadede verimliliği düşüreceğini söyledi.

GÜMRÜK TARİFLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Lombardelli verdiği bir röportajda, "Ayrıntılarla ilgili spekülasyon yapmak istemiyorum ama ister gümrük tarifeleri, ister düzenleyici kurallar ya da diğerleri olsun, ticaretin önündeki engellerin iyi bir şey olmadığını biliyoruz. İster bir ekonomi tarihçisi, ister bir ekonomi teorisyeni ya da veri odaklı bir ekonomist olun, etki yönü açısından nettir. Büyüklüğü ise koşullara göre değişir" dedi.