Petrol arz artışlarının erteleneceği haberleri ile yükseldi

ANZ araştırma analistleri, OPEC'in planlanan üretim artışlarında daha fazla gecikme olabileceğine dair haberlerle petrol fiyatlarının erken Asya ticaretinde yükseldiğini belirtti.

FİYATLAR ÜZERİNDE BASKI VAR

Analistlerin raporda vurguladığına göre, kilit OPEC+ ülkeleri Ocak ayı için planlanan petrol üretiminin yeniden başlatılmasını potansiyel olarak birkaç ay ertelemek için görüşmelere başladı.

UOB analistleri de İsrail'in Lübnan ile ateşkes anlaşmasına varmasının fiyatlar üzerinde baskı yarattığını belirtiyor. Ön-ay vadeli Batı Teksas ham petrol kontratları %0,03 artışla 68,80 dolar/varil; ön-ay vadeli Brent ham petrol kontratları %0,08 artışla 72,89 dolar/varil seviyesinde.