Güney Kore Çin ve ABD tehdidine karşı çip üretimini destekleyecek

Güney Kore, önümüzdeki yıl yerli yonga üreticilerine yönelik mali desteğini artırmayı planladığını duyurdu. Trump yönetiminin olumsuz politikaları ve Çinli rakiplerin daha yoğun meydan okumalarıyla karşılaşabilecek bir sektörü desteklemeyi planlıyor.

ÖNEMLİ BİR KISMI KARŞILANACAK

Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, devlete bağlı kuruluşların kredileri, sigortaları ve garantilerinden oluşan mali desteğin, devam eden politika teşvikinin bir yükselişi olarak önümüzdeki yıl 14,3 trilyon won (10,2 milyar $) olarak belirleneceğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, hükümetin Seul'ün güneyindeki yonga üretim kümelerinde elektrik kablolarının yer altına gömülmesi için gereken 1,8 trilyon wonun "önemli bir kısmını" karşılamayı planladığı belirtildi.

YAPAY ZEKA BİLGİ İŞLEM MERKEZİ KURULACAK

Güney Kore Temmuz ayında 26 trilyon wonluk bir yardım paketi başlatmıştı ve bunun bir kısmı gelecek yılın destek miktarına yansıtılacak. Çarşamba günü yapılan açıklamada ayrıca, hükümetin yarı iletkenlerle ilgili firmalar için vergi kredisi oranını yüzde 10 puan artırmaya ve 2030 yılına kadar 4 trilyon won değerinde ulusal bir "yapay zeka bilgi işlem merkezi" kurmaya çalışacağı belirtildi.

Güney Kore, Başkan seçilen Donald Trump'ın ABD üretimini destekleme ve yabancı tedarik zincirlerine bağımlılığı azaltma sözü verdiği bir dönemde ekonomisinin en önemli mücevherine desteğini artırıyor. Ülke yonga üreticilerine mali destek sağlamaya devam ederken, Trump'ın seçilmesi sektörün büyümesini koruma konusuna aciliyet kazandırdı.