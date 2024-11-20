Çin’de kredi faiz oranları sabit bırakıldı

Çin Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit bırakıldı. Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Merkez Bankasının, ekonomik büyümeyi canlandırmaya yönelik politika adımları kapsamında ekimde kredi faiz oranlarında 25'er baz puanlık indirim yapılmıştı. 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,35'ten yüzde 3,1'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,85'ten yüzde 3,6'ya çekilmişti. Bu, yıl içinde kredi faiz oranlarında yapılan üçüncü indirim olmuştu.

Öncesinde şubat ayında, gayrimenkul sektörünü canlandırmak amacıyla, emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıl vadeli kredi faizi oranı 25 baz puan düşürülmüştü. 5 yıl vadeli kredi faizi oranı yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e indirilmiş, 1 yıl vadeli faiz oranı yüzde 3,45'te bırakılmıştı.

Temmuz ayında da kredi faiz oranlarında 10'ar baz puan indirim yapılmış, 1 yıl vadeli faiz oranı yüzde 3,45'ten yüzde 3,35'e, 5 yıl vadeli kredi faizi oranı ise yüzde 3,95'ten yüzde 3,85'e çekilmişti.