UBS: Çin’in ekonomik büyümesinin toparlanması bekleniyor

UBS Yatırım Bankası'nın baş Çin ekonomisti Tao Wang, Çin'in son dönemdeki politika gevşemesinin 4. çeyrekte daha güçlü bir mali itici güce yol açabileceğini söyledi.

Wang, devam eden politika gevşemesinin ve ılımlı iyileşen duyarlılığın tüketici harcamalarını destekleyebileceğini, ihracatın ise önümüzdeki aylarda güçlü kalabileceğini düşünüyor.

UBS, mevsimsellikten arındırılmış yıllık oranda, reel GSYH büyümesinin 3Ç'deki %3,6'dan 4Ç'de %6,5'e hızlanmasını ve yıllık büyümenin %4,6 veya biraz üzerinde kalmasını bekliyor. Bu da tüm yıl büyümesini %4,8'e çıkaracak.

Wang, Trump'ın yeniden seçilmesi ve gümrük vergilerinin artması ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, Çin'in önümüzdeki yıl politika desteğini artıracağını da sözlerine ekliyor. Bu, daha agresif faiz indirimlerini veya çocuk bakımı gibi hane halkı sektörü sübvansiyonlarını içerebilir.