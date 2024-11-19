UBS: Çin’de büyüme 2025 ve 2026’da gerileyebilir

UBS Yatırım Bankası'nın baş Çin ekonomisti Tao Wang, ABD'nin Çin'in ihracatına yönelik gümrük vergilerini artırması senaryosunda Çin'in GSYH büyümesinin 2025'te %4,0'e, 2026'da ise %3,0'e gerileyebileceğini söyledi.

"Pekin'in iç talebi canlandırmak için politika desteğini artırması muhtemel" diye konuşan Tao, bir tarife şokunun hanehalkı tüketimine daha büyük desteğin yanı sıra daha fazla yapısal reformu tetikleyebileceğini vurguladı.

Net ihracat 2025 yılında GSYH büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğini öngören Tao, ancak 2026 yılında net ihracatın keskin bir şekilde düşerek imalat yatırım harcamaları ve fiyatlar üzerinde baskı yaratmasını beklediklerini de ifade etti.

2025-2026'daki ek mali genişleme yerel yönetimlerin mali zorluklarını hafifletmeye, altyapı yatırımlarını desteklemeye ve emlak piyasasını istikrara kavuşturmaya yardımcı olacağını savunan UBS bununla birlikte tüketici enflasyonunun 2025'te %0,1'e ve 2026'da -%0,2'ye gerileyerek büyümenin zayıflamasını bekliyor.

Wang, Çin'in Eylül sonundan bu yana emlak sektörünü desteklemek için aldığı önlemlerin emlak satışlarını ve fiyatlarını istikrara kavuşturmaya yardımcı olacağını ancak bunun zaman alacağını da söyledi.

Wang'a göre, ABD'nin gümrük tarifelerinde beklenen artışlar da emlak piyasası üzerinde yeni bir aşağı yönlü baskı yaratacak, çünkü zayıflayan ihracat ve genel ekonomik büyüme daha zayıf bir işgücü piyasasına ve hane halkı gelir artışına yol açacak. UBS şimdi 1Y 2026'da emlak satışlarında ve 2026 ortalarında emlak başlangıçlarında istikrar bekliyor. Hükümetin emlak stoklarını eritme programının hızı ve ek politika önlemleri bu tahminleri etkileyebilecek olsa da, banka ciddi bir kredi sıkışıklığı veya tipik bir finansal kriz beklemiyor.