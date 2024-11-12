Cari açık 33 ayın en düşük seviyesinde

CARİ DENGE ÜST ÜSTE 4. AY DA FAZLA VERDİ

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 230 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde de 59 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Böylece, cari işlemler hesabında yaklaşık son 3 yıldır ilk kez üst üste 4 ay fazla oluştu.

"CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE %0,8'E GERİLEMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Şimşek, yıllık hizmetler gelirinin de, eylülde, 112 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Dış finansman konusuna da değinen ve bu alanda güçlü görünümün sürdüğüne dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Eylülde 2,9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138'e ulaştı. Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8'e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz. İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor."