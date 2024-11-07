Çin’in ihracatı beklentilerin çok üzerinde arttı

Ekonomistler Çin'de ihracatın ekim ayında sadece yüzde 5,2 artmasını bekliyorlardı. Eylül ayında artış yüzde 2,4 olmuştu ekim ayında yüzde 1,0 daralacağı tahmin edilen ithalat ise %2,3 azaldı. Eylül ayında yüzde 0,3 daralma görülmüştü.

Ticaret fazlası da 74,4 milyar dolar olan beklentileri aşarak 95,72 milyar dolar oldu.

Yuan cinsinden verilere bakıldığında ihracat ekimde yüzde 11,2 artarken, ithalat yüzde 3,7 azaldı. Ticaret fazlası 679,1 milyar yuan oldu.

İlk 9 ayda ihracat yuan cinsinden yüzde 6,7 artarken, ithalatta artış yüzde 3,2'de kaydı. 9 aylık ticaret fazlası 5,58 trilyon yuan oldu.

İhracat ivmesi, zayıf iç talep ve emlak piyasası borç krizinden zarar gören zor durumdaki bir ekonomi için parlak bir nokta oldu.

Ancak analistler, yetkililerin bu hafta onaylaması beklenen 1,4 trilyon dolarlık mali paketin yerel yönetim ve emlak geliştiricilerinin bilançolarını istikrara kavuşturacağı ve tüketim üzerindeki baskıları hafifleteceği konusunda iyimser.