Almanya’nın ihracatı ve üretimi düşüyor

Almanya'nın ihracatı, Çin'in ithalatındaki gerilemenin etkisiyle eylülde aylık bazda yüzde 1,7 düştü. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 azalarak 128,2 milyar avro oldu.

İhracatın, ağustosta yüzde 1,2 artışın ardından eylülde beklentilerin üzerinde düşmesi dikkati çekti. Piyasa beklentisi, ihracatın eylülde yüzde 1,4 düşeceği yönündeydi.

Eylülde ithalat ise yüzde 2,1 artarak 111,3 milyar avroya indi.

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası eylülde 17 milyar avro olarak gerçekleşti. Ağustosta ülkenin dış ticaret fazlası 21,4 milyar avroydu. Eylül 2023'te ise söz konusu fazla 18,6 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Eylül 2023'e göre ihracat yüzde 0,2 düşerken, ithalat yüzde 1,3 arttı. İhracattaki düşüş temel olarak zayıf Çin ticaretinden kaynaklandı.

Almanya'da eylül ayı ihracatının 69,4 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 57,8 milyar avroluk bölümü de AB ülkelerinden gerçekleştirildi.

Ağustos ayına göre, AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 1,8 düşerken, bu ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 1,6 arttı.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 3,7 düşerek 7,1 milyar avro oldu. Çin'den yapılan ithalat ise eylülde yüzde 5,6 artarak 14,1 milyar avroya yükseldi.

Söz konusu dönemde Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı ABD'ye ihracatı yüzde 4,8 artarak 14,2 milyar avroya yükseldi.

Öte yandan, Almanya'da sanayi üretimi de otomotiv sektöründeki zayıflığın etkisiyle eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,5 geriledi.

Analistlere göre, yavaşlayan küresel büyüme, jeopolitik gerilimler, Çin'in yükselişi ve tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası, Alman ihracatını olumsuz etkiliyor.

Analistler, ABD'de Donald Trump'ın zaferini hatırlatarak, Trump'un AB ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı politikanın ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını kaydetti.

VP Bank baş ekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Sanayi üretimi ve ihracattaki düşüş, Donald Trump'ın zaferi ışığında bir uyarıdır. AB ithalatına uygulanacağı açıklanan gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacılık, sanayinin hakim olduğu Almanya için iyiye işaret değil." ifadelerini kullandı.

Almanya'da Trafik ışığı koalisyonunun sona ermesini hatırlatan Gitzel, "Mart ayında yapılması beklenen yeni seçimlerden sonra kurulacak yeni bir federal hükümetin yeni ticaret anlaşmaları imzalaması ve sanayi konumunu güçlendirmesi iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Commerzbank baş ekonomisti Jörg Kramer de "Almanya, gerekli ekonomik reformlar için siyasi çoğunluk olmadan zor bir kış mevsimiyle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Çin'in ihracatta hedef pazar olmaktan ziyade giderek daha çok rakip ülke olmaya doğru evrilmesi de Alman ihracat sektörünü baskılıyor.

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'ne (Ifo) göre, Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi ekimde art arda beşinci ay kötüleşti.

Almanya'da eylülde eksi 6,5 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ekimde 0,2 puan azalarak eksi 6,7'ye geriledi. Böylece endeks düşüşünü beşinci aya taşırken, Ocak 2024'ten beri en düşük puana indi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketler şu anda diğer ülkelerdeki olumlu ekonomik gelişmelerden faydalanamıyor. Bu nedenle ihracat sektöründeki kurak dönem devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ALMAN EKONOMİSİ

Öte yandan Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Ülke ekonomisi geçen yıl alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Almanya böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 küçülme bekliyor. Almanya, bu yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.

TRUMP VE ALMAN EKONOMİSİ

Donald Trump'ın Beyaz Saray'da ikinci dönemini kazandığı gün, Almanya neredeyse 20 yıl sonra ilk kez erken seçimlere hazırlanması dikkati çekiyor.

Ocak ayında yeniden ABD Başkanı olarak yemin edecek olan 78 yaşındaki Trump, seçimi kazanırsa dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı.

Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da yüzde gümrük vergisi uygulamak istiyor. ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunurken, Almanya'nın ihracatın yaklaşık yüzde 10'u dünyanın en büyük ekonomisine olan ABD'ye gidiyor.

KOALİSYON HÜKÜMETİ DAĞILDI

Öte yandan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almış ve 15 Ocak 2025'te Federal Meclisten güvenoyu isteyeceğini açıklamıştı. Scholz genel seçimlerin de martta yapılabileceğini ifade etmişti. Genel Başkanlığını Christian Linder'in yaptığı FDP de tüm bakanlarını hükümetten geri çekerek koalisyondan fiilen ayrılma kararı almıştı.

Hükümetteki partiler ekonominin canlanması ve bütçe konusunda anlaşamamıştı.