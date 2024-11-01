Çin’de yeni konut fiyatlarında artış hızlandı

China Index Academy tarafından derlenen verilere göre 100 şehirdeki ortalama fiyat, ekim ayında yüzde 0,29 arttı. Bir önceki ay fiyatlarda artış %0,14 olmuştu.

Yıllık bazda ortalama fiyat, Eylül ayındaki %1,85'lik artışa kıyasla %2,08 yükseldi.

Yetkililer eylül ayı sonunda, tüm konut kategorileri için minimum peşinat oranının %15'e indirilmesi ve konut satın alma kısıtlamalarının gevşetilmesi de dahil olmak üzere bir dizi emlak gevşetme önlemini uygulamaya koydu.

Teşvik önlemlerinin bazı büyük şehirlerde sektöre ivme kazandırdığı görülüyor. Ankete göre mega şehir Şanghay, aylık bazda %1,09 ile en büyük konut fiyat artışını kaydetti.

Çin Endeks Akademisi verilerine göre, geçen ay küçük şehirlerde ortalama yeni konut fiyatları bir önceki aya göre %0,02 düştü. Akademi tarafından bir gün önce yayınlanan ayrı bir ankete göre, değer bazında satılan yeni konutlar Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda %34,7 düşerken, ekim ayında %10,53 arttı.