Yeni Zelanda’nın hizmet sektörü daralma devam etti

Yeni Zelanda'nın hizmet sektörü Eylül ayında derin daralma içinde kalmaya devam etti ve bu durum Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) geçen hafta can çekişen ekonomiyi desteklemek için faiz oranlarını düşürme hızını artırma kararını doğruladı.

BusinessNZ tarafından hesaplanan verilere göre, Eylül ayı hizmet endeksi performansı 45,7 oldu, Sonuç revize edilen Ağustos ayıyla aynı seviyeyi gösterdi.

Endekste 50'nin altındaki bir okuma daralmayı gösteriyor.

BusinessNZ İcra Kurulu Başkanı Katherine Rich, "Üst üste yedi ay daraldıktan sonra sektör bir çıkmaza girdi ve daralmadan çıkmak için mücadele ediyor gibi görünüyor." dedi.

Veriler, satışların artmasına rağmen yeni siparişlerin durgunlaşması ve istihdamın Şubat 2022'den bu yana en düşük sonucunu kaydetmesiyle bazı iyileşme belirtileri olduğunu gösterdi.

Rapor, RBNZ'nin geçen hafta politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek %4,75'e indirme kararını takip etti. Ekonomistler RBNZ'nin Kasım ayında faiz indirimine aynı hızla devam etmesini bekliyor.