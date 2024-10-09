Guggenheim baş yatırım yetkilisinden Fed açıklaması

Guggenheim Partners Yatırım Yönetimi'nin baş yatırım yetkilisi Anne Walsh, ABD enflasyonunun orta vadede %4'e kadar yükseleceğini düşünüyor. Walsh'a göre enflasyon kısa vadede Fed'in %2'lik hedefine geri dönme yolunda olsa da, bu hedefte çok uzun süre kalmayabilir.

Bloomberg News'un haberine göre, Greenwich Ekonomik Forumu'nda konuşan Walsh, "Bir süredir ilk kez reflasyonist bir dünyadayız. Enflasyon Fed'in %2'lik hedefine geri döndüğünde, politika yapıcılar "muhtemelen o saçma yakayı çıkarmalı ve bir aralık içinde çalışmalı çünkü bu seviyenin uzun süre kalabilecekleri bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Yüksek olmayan enflasyon dalgaları görebileceğimizi düşündüğüm bir dünyadayız" diye konuşan Wash, Fed yetkililerinin çift haneli enflasyonla mücadele ettiği 1970'lerdeki gibi bir senaryo öngörmese de enflasyonun "paradigmanın doğal bir parçası" olmaya hazırlandığını savundu.

Walsh, ABD dışında, güçlü bir mali teşvikin birkaç hafta içinde Çin'i geride kalmış bir ülkeden daha iyi performans gösteren bir ülkeye dönüştürmesine rağmen, Çin'in hisse senedi piyasasına şüpheyle yaklaştığını söyledi. "Hisse senetleri yükseliyorsa, bu harika, ancak bu yerel Çinli yatırımcıya kendini göstermeyecek. Ancak dış yatırımcılar için harika." dedi.