ABD 70,4 milyar dolar ticaret açığı verdi

ABD, Ağustos ayında beklentilerin bir miktar altında, 70,43 milyar dolar ticaret açığı verdi. Ekonomistler 70,8 milyar dolar açık bekliyorlardı. Temmuz ayı ticaret açığı 78,79 milyar dolardan 78,92 milyar dolara revize edildi.

Çin ile ticaret açığı Ağustos ayında TKemmuz ayındaki 30,12 milyar dolardan 27,88 milyar dolara geriledi.

Ağustos ayında ihracat yüzde 2,0 artarak 271,76 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 0,9 düşüşle 342,19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İhracat Temmuz ayında yüzde 0,5, ithalat ise yüzde 2,1 artmıştı.

Ağustos ayında sirmaye malları ihracatı 83,43 milyar dolar oldu.