Japonya Ekonomi Bakanı’ndan BOJ mesajı

Japonya'nın yeni ekonomi bakanı Ryosei Akazawa, Japonya Merkez Bankası'nın para politikasındaki değişikliklerin zamanlamasının hükümetin deflasyondan çıkma hedefiyle uyumlu olması gerektiğini söyledi.

Hükümet ile BOJ arasında yapılmış olan ve yüzde 2 enflasyon hedefleyen anlaşmada bir yorum değişikliği olmadığını belirten Azakawa, Başbakan Ishiba ve BOJ'un deflasyondan çıkışın Japonya'nın en öncelikli konusu olduğu görüşünü paşlaştıklarını vurguladı.

Akazawa düzenlediği basın toplantısında "Çeşitli para politikası değişikliklerinin zamanlaması çok önemli. Bunların deflasyondan çıkış, ücretlerde ve yatırımlarda büyüme gibi politika önceliklerimizle uyumlu olması önemli" diye konuştu.