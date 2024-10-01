Apara Ekonomi ECB Başkanı Lagarde enflasyon için inancını teyit etti
Giriş Tarihi: 1.10.2024 08:59 Son Güncelleme: 1.10.2024 08:59

ECB Başkanı Lagarde enflasyon için inancını teyit etti

ECB Başkanı Lagarde enflasyon için inancını teyit etti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun yüzde 2 hedefine döneceğine inancını teyit etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, son gelişmelerin enflasyonun yakında bankanın yüzde 2 hedefine döneceğine olan inancını teyit ettiğini söyledi.

Lagarde, Avrupa Parlamentosu Parasal ve Ekonomik İşler Komitesi oturumunda yaptığı açıklamada, son göstergelerin "enflasyonun zamanında hedefe döneceğine olan güvenimizi güçlendirdiğini" savundu.

Lagarde, Eylül ayında yüzde ikinin altındaki Euro bölgesi enflasyonunun ECB ekonomistleri tarafından yapılan tahminlerin "temel çizgisinin altında" olacağını söyledi.

Bu hareketin bankanın "enflasyonla mücadelesinin ilerlediğini ve dezenflasyonist sürecin işlemekte olduğunu" gösterdiğini belirten Lagarde, rakamın önümüzdeki aylarda yeniden yükselmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

Lagarde, faiz belirleyicilerinin enflasyonla ilgili yeni verileri "Ekim ayındaki bir sonraki para politikası toplantımızda dikkate alacaklarını" söyledi.

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ECB Başkanı Lagarde enflasyon için inancını teyit etti
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