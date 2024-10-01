Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,26 puan azalışla 9.555,52 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi yüzde 1,58 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,06 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,77 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.