Avustralya’da perakende satışlar beklentilerden güçlü geldi

Avustralya perakende satışları, Temmuz ayındaki gelir vergisi kesintilerinin harcamalara yansıması ve alışılmadık derecede sıcak havanın giyim ve kafe satışları yükseltmesiyle, beklentilerden çok daha güçlü geldi.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, perakende cirosu Ağustos ayında beklenen %0,4'lük artışın çok üzerinde %0,7 yükseldi Bu artış Temmuz ayındaki %0,1 ve Haziran ayındaki %0,5'lik büyümenin ardından gerçekleşti.

Analistlere göre, Ağustos ayındaki perakende satışlarındaki güçlenme, üçüncü çeyrekte ekonomik büyümeyi artıracak ve ekonomiyi olası bir daralmadan uzaklaştıracak.

Veriler ayrıca Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) son şahin rehberliğiyle de örtüşüyor ve muhtemelen faiz oranı indirimi ihtimalini gelecek yıla erteliyor.

ABS İş İstatistikleri Başkanı Robert Ewing, "Perakende harcamaları bu ay, yılın bu zamanı için olağandışı sıcak hava nedeniyle arttı. Bu yıl, 1910'dan beri kaydedilen en sıcak Ağustos oldu. Böylece, genellikle ilkbaharda satın alınan ürünlere daha fazla harcama yapıldı. Bunlara yazlık giyim, içki, açık hava yemekleri, hırdavat, bahçe malzemeleri, kamp malzemeleri ve açık hava ekipmanları da dahil oldu." dedi.

Gıda dışı sektörlerden, mağazalardaki satışlar Ağustos ayında %1,6 artarken, giyim, ayakkabı ve kişisel aksesuar perakendeciliği de yükseldi.

Yine de bazı ekonomistler, perakende satışlarındaki artışın çoğunlukla önümüzdeki aylarda mevcut olmayacak tek seferlik faktörlerden kaynaklandığı konusunda uyardı.

Capital Economics ekonomisti Abhijit Surya, "Tüketici harcamalarında güçlü bir toparlanma olacağından özellikle emin değiliz. Gelir vergisi kesintilerinin beyaz eşya harcamalarını artırmada pek işe yaramadığını, Ağustos ayında ev eşyası satışlarının düştüğünü belirtmekte fayda var." şeklinde görüş belirtti.

Surya, Ağustos ayında otomobil satışlarının da zayıfladığını söyledi.