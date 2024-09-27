Apara Ekonomi Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven azaldı
Giriş Tarihi: 27.09.2024 14:24 Son Güncelleme: 27.09.2024 14:25

Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven azaldı

Avro Bölgesi’nde ekonomiye güven azaldı

Avro Bölgesi'nde eylül ayında Ekonomi Güven Endeksi 0,3 puan azalarak 96,2'ye indi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, eylül ayı İş ve Tüketici Anketi sonuçlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre, eylül ayında Ekonomi Güven Endeksi AB'de 96,7 puan seviyesinde sabit kaldı.

Avro Bölgesi'nde ise Ekonomi Güven Endeksi eylül ayında bir önceki aya kıyasla 0,3 puan gerileyerek 96,2 seviyesine düştü.

Söz konusu dönemde Ekonomi Güven Endeksi, AB'nin en büyük ekonomileri olan Almanya'da 1,2 puan, Fransa'da 1,4 puan azaldı.

Öte yandan, Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi ise eylülde eksi 12,9 seviyesinde belirlendi.

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Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven azaldı
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