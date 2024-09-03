Apara Ekonomi İngiltere'de tüketici harcamaları arttı
Giriş Tarihi: 3.09.2024 08:50 Son Güncelleme: 3.09.2024 08:53

İngiltere'de tüketici harcamaları arttı

İngiltere’de tüketici harcamaları arttı

İngiltere'de yapılan son anketler tüketici harcamalarının ağustos ayında yıllık bazda artış gösterdiğine işaret ettiler.

Barclays, İngiltere'de kredi ve banka kartlarıyla yapılan tüketici harcamalarının Ağustos ayında yıllık bazda %1,0 artarak iki aylık düşüşü tersine çevirdiğini söyledi.

İngiltere Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından yapılan ayrı bir anket de Ağustos ayında mağazalardaki harcamaların yıllık bazda %1.0 arttığını ve bunun Mart ayından bu yana görülen en güçlü artış olduğunu gösterdi.

Her iki ankette de market harcamalarındaki artış, insanların yaz mevsiminde barbekü ve piknik yapmalarına bağlandı.

Barclays'in İngiltere baş ekonomisti Jack Meaning, anketin, büyüme için hükümet harcamalarına bağımlı olan ekonomiyi tüketicilerin giderek daha fazla destekleyeceği görüşünü desteklediğini söyledi.

Meaning, "Artan reel gelirler ve güçlenen tüketici güveni, düşen faiz oranlarıyla birleşerek tüketicilerin harcama güçlerini giderek daha fazla kullanmalarını sağlayacaktır" diye konuştu.

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İngiltere'de tüketici harcamaları arttı
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