Rusya’da imalat sanayi PMI son 13 ayın en düşük seviyesinde

S&P Global, Rusya'nın ağustos ayına ilişkin imalat PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak 52,1 oldu.

S&P Global'den yapılan açıklamada, ülkede imalat sanayi PMI verisinin son 13 ayın en düşük seviyesine gerilediği belirtildi.

İmalat, yeni siparişler ve istihdamın artmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu artışların yine de önceki aylara kıyasla kısıtlı kaldığına işaret edildi.

Rusya'da özellikle Ukrayna savaşının ardından özellikle savunma sanayisindeki üretimde önemli artış kaydedilmişti.