ABD ekonomisi yüzde 3 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, Nisan-Haziran 2024 dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci okuma verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,0 arttı.

Piyasa beklentisi ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüyeceği yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin yayımlanan öncü verilerde ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü kaydedilmişti.

Öte yandan, ekonominin ana büyüme motoru olan kişisel harcamalar, önceki yüzde 2,3'lük tahmine kıyasla yüzde 2,9 yükseldi. Tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyon hem mal hem de hizmet alımlarındaki daha güçlü ilerlemeleri yansıttı.

ABD'de çekirdek PCE ikinci çeyrekte beklentinin altında yüzde 2,8 arttı. İlk okuma yüzde 2,9'luk bir artışa işaret ediyordu.