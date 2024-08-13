Çin’deki Alman yatırımları artıyor

Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki şirketlerin, hükümetlerinin jeopolitik açıdan daha az riskli diğer pazarlara yönelmeleri yönündeki ricalarını dikkate almadıklarının bir işareti olarak, Almanya'nın Çin'e yaptığı doğrudan yatırımlar bu yıl hızla arttı.

Almanya merkez bankası Bundesbank'ın Financial Times'a verdiği rakamlara göre Almanya'nın Çin'deki doğrudan yatırımları 2024'ün ilk üç ayında 2,48 milyar Avro iken ikinci çeyrekte 4,8 milyar Avro'ya yükseldi.

Bu rakam, 2023 yılının tamamı için 6,5 milyar Avro iken, 2024 yılının ilk yarısı için toplam 7,3 milyar Avro'ya ulaşmaktadır.

Çoğunluğu büyük Alman otomobil üreticileri tarafından yapılan yatırımlar, Olaf Scholz hükümetinin Çin pazarıyla ilgili artan jeopolitik riskler konusundaki uyarılarına rağmen gerçekleşiyor.

Uzmanlar, yatırım dolarlarının çoğunun Çin'de kazanılan karların yeniden yatırımı olduğunu söylüyor. Köln Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (IW Köln) tarafından yapılan bir araştırma, Alman şirketlerinin geçen yıl Çin'de elde ettiği 19 milyar Euro'luk kârın yarısından fazlasının burada yeniden yatırıma dönüştürüldüğünü gösteriyor.



Alman doğrudan yatırımlarındaki artışın, Volkswagen gibi şirketlerin en büyük pazarlarından birine daha fazla üretim kaydırmayı amaçlayan yeni bir "Çin'de, Çin için" stratejisini yansıttığını söylediler.