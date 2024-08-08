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Giriş Tarihi: 8.08.2024 08:37 Son Güncelleme: 8.08.2024 08:37

Yeni Zelanda'da enflasyon beklentileri düşüyor

Yeni Zelanda’da enflasyon beklentileri düşüyor

Yeni Zelanda'da enflasyon beklentilerinde düşüş devam ediyor.

Yeni Zelanda'da enflasyon beklentisi üst üste altıncı çeyrek dönemdir düşüş gösteriyor. Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) tarafından düzenlenen "Beklenti Anketi 2024 Yılı 3.Çeyrek Dönem" sonuçlarına göre, 1 yıl sonrası için tüketici fiyat artışı beklentisi %2,40'a indi. Enflasyon beklentisi önceki çeyrekte %2,73 olmuştu.

Böylece 2021 yılı ikinci çeyreğinde belirlenen %1,87 seviyesinin ardından en düşük tahmin görüldü.

Ankette 2 yıllık tüketici fiyat artış beklentisi %2,33'ten %2,03'e geriledi.

Yeni Zelanda'da tüketici fiyatları çeyrek dönemler için açıklanıyor. En son 2024 yılı ikinci çeyrek döneminde enflasyon yıllık %4,0'ten %3,3'e keskin bir düşüş gösterdi.

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Yeni Zelanda'da enflasyon beklentileri düşüyor
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