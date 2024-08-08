JPMorgan’dan Fed öngörüsü : Şüpheliyim

JPMorgan Chase & Co. İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon, enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) %2 hedefine döneceğine şüpheyle yaklaştığını söyledi.

Dimon, Kansas City'den CNBC'ye verdiği röportajda, jeopolitik ve niceliksel sıkılaştırma gibi faktörlere bağlı olarak hala çok fazla ekonomik belirsizlik olduğunu belirtti.

Dimon, Fed'in muhtemelen yakında faiz oranlarını düşüreceğini belirterek, "Bunu diğer insanlar kadar önemsemiyorum." dedi.

JPMorgan İcra Kurulu Başkanı, bir yıldan uzun süredir enflasyonun yatırımcıların beklediğinden daha yapışkan olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

18 yıldır JPMorgan'ın tepe noktasında bulunan Dimon, "Sonunda ayrılmam gerekecek, bunu biliyorum. Bir veya iki yıl başkanlık yapabilirim. Şirketten ayrılmadan önce daha gidecek bir zamanım var." dedi.