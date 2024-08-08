İhracat iklim endeksi aylık bazda 7’nci kez güçlendi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Haziran 2024 sonuçları açıklandı.

Buna göre, 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerlerin ise bozulmaya işaret ettiği ihracat iklimi endeksi, temmuzda 50,8 oldu.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ihracat ikliminin üst üste 7'nci kez aylık bazda güçlendiğini gösterdi. Bununla birlikte hazirandaki 51,6 seviyesine göre gerileme kaydeden endeks, ihracat talebi koşullarındaki iyileşmenin ocak ayından bu yana en düşük oranda gerçekleştiğini de ortaya koydu.

BİRLEŞİK KRALLIK, ABD VE SUUDİ ARABİSTAN'DA ÜRETİM ARTTI

ABD, temmuz ayında da talebin iyileşmesinde belirleyici pazarlardan biri olmayı sürdürdü. Üretim artışı, haziranda görülen 26 aylık rekor seviyeye kıyasla hafifçe yavaşlamakla birlikte güçlü seyretti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ekonomik büyüme Eylül 2021'den bu yana en düşük hızda olmasına rağmen temmuz ayında yine yüksek gerçekleşti. Orta Doğu'nun diğer bölgelerine bakıldığında, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te üretim artarken Mısır ve Lübnan'da daralma gözlendi.

Avrupa'da ise ekonomik büyüme üçüncü çeyrek başında karmaşık bir görünüm sergiledi. Türk imalatçıların üçüncü en büyük ihracat pazarı olan Birleşik Krallık'ta üretim güçlü bir şekilde ve bir önceki aya kıyasla daha yüksek hızda artış kaydetti.

AVRO BÖLGESİ ÜRETİM DÜŞÜŞLERİYLE ÖNE ÇIKTI

Avro Bölgesi'nde biraz daha olumsuz bir tablo ortaya çıktı. Türkiye'nin imalat sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Almanya'da iktisadi faaliyet üst üste ikinci ay gerilerken, daralmanın hız kazanması da dikkati çekti.

Fransa, İtalya ve Hollanda'da da üretim düşüş gösterdi. İspanya'da ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde artması ise anketin görece olumlu gelişmesi olarak öne çıktı.

Orta Avrupa'da, imalat sektörü zorlu koşullarla karşılaşmaya devam etti. Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Romanya'da üretim temmuz ayında düştü. Rusya'da ise üretimin 17 aydır ilk kez daraldığı haziran ayının ardından, temmuzda yeniden büyüme gerçekleşti.

Temmuzda, anket kapsamında takip edilen ekonomiler içerisinde en hızlı üretim artışı kaydeden ülke, büyümenin güçlü seyrini koruduğu Hindistan oldu. Diğer uçta ise yaşanan protestolar ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle ekonomik aktivitenin ciddi şekilde sekteye uğradığı Kenya yer aldı. Söz konusu gelişmeler bu ülkede sert bir küçülmeye yol açtı.

"TÜRK FİRMALAR ABD, BİRLEŞİK KRALLIK VE BAE'YE SATIŞLARA ODAKLANABİLİR"

Açıklamada, İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayında ihracat ikliminin genel olarak iyileşmeyi sürdürmesine rağmen bu görünüm, Türk imalatçılarının bazı önemli ihracat pazarlarında yaşanan trend ayrışmalarını maskeliyor. Firmalar şimdilik ABD, Birleşik Krallık ve BAE pazarlarına yönelik satışlara odaklanmayı değerlendirebilirler; zira bu ülkelerde talep koşulları güçlü bir şekilde iyileşiyor. Buna karşılık, istikrarlı bir gelişmenin olmadığı Avro Bölgesi'nde bazı ekonomiler son birkaç ay içerisinde daralma bölgesine geri dönmüş durumda."