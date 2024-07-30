Ifo: Alman ekonomisi krize saplandı

Ifo'dan yapılan yazılı açıklamada, Wohlrabe'nin, Alman ekonomisinde bu yılın ikinci çeyreğinde yaşanan yüzde 0,1'lik küçülmeye ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

Başta sanayi olmak üzere ekonomik toparlanmanın uzun bir süre daha gerçekleşmeyeceğine işaret eden Wohlrabe, "Enerji yoğun endüstriler, yılın başından bu yana üretimlerini bir miktar artırabildiler. Üretim sektörünün geri kalanında ise ekonomik üretim durgunlaştı." yorumunda bulundu.

Wohlrabe, birikmiş siparişlerdeki düşüşün sürdüğüne, yeni siparişlerin ise eksik kaldığına işaret ederek, "2024'ün üçüncü çeyreğinde de pek bir iyileşme beklenmiyor. Alman ekonomisi krize saplandı." ifadesini kullandı.

Özel tüketimdeki toparlanmanın da durgun olduğunu belirten Wohlrabe, "Tüketicilere yönelik hizmet sağlayanlar ve perakende sektörü için iş ortamı temmuzda daha da kötüleşti. Sonuç olarak, özel tüketimin üçüncü çeyrekte sadece bir miktar artması muhtemeldir." dedi.

ALMANYA, AVRO BÖLGESİ'NİN BÜYÜMEDE GERİDE KALAN ÜLKESİ

Öte yandan, Alman ekonomisine ilişkin ING'den yapılan değerlendirmede, Almanya'nın Avro Bölgesi'nin büyümede geride kalan ülkesi olduğuna işaret edildi.

Ülkenin içinde bulunduğu durgunluktan kolay bir çıkış yolu bulunmadığı belirtilen değerlendirmede, "Yine de yılın ikinci yarısında bir toparlanma hala mümkün, ancak bunun güçlü olması pek olası değil." ifadesi kullanıldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin açıkladığı ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla öncü verilerine göre Alman ekonomisi ikinci çeyrekte dönemsel bazda yüzde 0,1 daraldı.