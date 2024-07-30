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Giriş Tarihi: 30.07.2024 10:20 Son Güncelleme: 30.07.2024 10:31

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,5 azalarak 94,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, haziranda 95,8 olan endeks, temmuzda yüzde 1,5 azalışla 94,4'e düştü.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3,1 azalarak 75,9'a geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 düşüşle 98,7 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 azalışla 114,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,5 düşüşle 107,1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,9 azalarak 87,1 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,199
Mart98,9100
Nisan102,499
Mayıs103,898,2
Haziran101,395,8
Temmuz99,494,4
Ağustos94,2
Eylül95,5
Ekim96,6
Kasım95,3
Aralık96,4
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Ekonomik güven endeksi açıklandı
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