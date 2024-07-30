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Giriş Tarihi: 30.07.2024 09:02 Son Güncelleme: 30.07.2024 09:02

Avrupa'da ticari araç satışları çift haneli büyüdü

Avrupa’da ticari araç satışları çift haneli büyüdü

Avrupa'da ticari araç satışları yılın ilk yarısında çift haneli büyüdü.

Avrupa'da yeni ticari araç satışları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre çift haneli büyüme gösterdi.

Avrupa Otomobil İhracatçıları Birliği (ACEA) tarafından açıklanan verilere göre, söz konusu dönemde satışlar %15 artışla 840 bin 409 adede ulaştı.

Almanya %19,3 gibi dikkat çekici bir artışla başı çekerken, onu %18,5 ile İspanya, %17,8 ile İtalya ve %10,5 ile Fransa takip etti.

Aynı dönemde yeni kamyon kayıtları %3 oranında daha mütevazı bir artışla 183 bin 295 adede ulaştı. Bu büyümede orta boy kamyon satışlarındaki %18,2'lik artış etkili olurken, ağır kamyon satışları %0,3'lük artışla yataya yakın kaldı. İspanya ve İtalya sırasıyla %21,7 ve %10,5'lik çift haneli artışlarla başı çekerken, Almanya %8,1 ve Fransa %5,5 büyüme kaydetti.

Otobüs satışları yıla güçlü bir başlangıç yaptı; İlk yarıda kayıtlar 2023'ün ilk yarısına göre %28,6 artarak toplam 20 bin 370 adede ulaştı. İtalya %44,6 artışla başı çekerken, İspanya %24,2 ve Almanya %17,8 olmak üzere tüm büyük pazarlar büyüme kaydetti.

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Avrupa'da ticari araç satışları çift haneli büyüdü
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