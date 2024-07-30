Apara Ekonomi Alman ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı
Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:57 Son Güncelleme: 30.07.2024 11:57

Alman ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı

Alman ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde dönemsel bazda yüzde 0,1 daraldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ikinci çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçüldü.

Piyasa beklentisi, dünyanın dördüncü büyük ekonomisinin çeyreklik bazda yüzde 0,1 büyüyeceği yönündeydi.

Alman ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda da aynı şekilde yüzde 0,1 daraldı.

Ülkede ekonomi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydetmişti.

FRANSA VE İSPANYA EKONOMİSİNDE BÜYÜME

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi Fransa'da ekonomik büyüme yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentileri aştı. Beklenti, Fransız ekonomisinin bu dönemde yüzde 0,2 büyüyeceği yönündeydi.

İspanya ekonomisi de bu dönemde yüzde 0,8 büyüme gösterdi.

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Alman ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı
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