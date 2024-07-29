ECB üyesi Schnabel: Enflasyonla mücadelede hala zorlu bir "son adım" var

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin yüksek enflasyonla mücadelesinde hâlâ zorlu bir "son adım"la karşı karşıya olduğunu ve bunun da kendisini hizmet fiyatlarındaki inatçı yüksek büyüme ile gösterdiğini söyledi.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung'a açıklamalarda bulunan Schnabel, meslektaşlarının çoğu daha fazla faiz indirimi için kapıyı açarken bile temkinli tavrını sürdürdü.

Schnabel, "Enflasyonun gelecek yıl boyunca kademeli olarak %2 hedefimize yaklaşmasını beklemeye devam ediyoruz. Ancak hizmet enflasyonunun ısrarlı olması, enflasyonla mücadelede 'son adımın' özellikle zor olduğunu gösteriyor." dedi.

Schnabel, "bazı verilerin" ECB'nin Haziran faiz indirimi sırasındaki beklentileriyle tam olarak uyumlu olmadığını ve bunu bir dizi ilave faiz indiriminin takip etmeyeceğini söyledi.