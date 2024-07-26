ABD Hazine Bakanı Yellen’den ’süper zenginlerin vergilendirilmesi’ne ilişkin açıklama

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin süper zenginlerin vergilendirilmesi konusunda uluslararası bir anlaşma müzakere etmeye gerek görmediğini söyledi. Bu konu, G20 dönem başkanı olan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın temel önceliklerinden biri.

Yellen'in açıklamaları G20 üyeleri arasında bu konudaki görüş ayrılıklarının altını çizdi.

Yellen, "Vergi politikasını küresel olarak koordine etmek çok zor. Bu konuda küresel bir anlaşmayı müzakere etmeye gerek görmüyoruz ya da bunun gerçekten arzu edilir olduğunu düşünmüyoruz. Tüm ülkelerin kendi vergilendirme sistemlerinin adil ve ilerici olduğundan emin olmaları gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Yellen, Washington'un "artan oranlı vergilendirmeyi ve çok varlıklı yüksek gelirli bireylerin adil paylarını ödemelerini sağlamayı güçlü bir şekilde desteklediğini" söyledi ve "Çoğu ülke için bu artan oranlı vergilendirme yaklaşımını benimsemek mantıklı" dedi

Brezilya'nın en zenginlerin vergilendirilmesi konusunda küresel bir anlaşma arayışı Fransa, İspanya, Güney Afrika, Kolombiya ve Afrika Birliği tarafından destekleniyor.