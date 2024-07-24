Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Moody’s yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Enflasyonun bundan sonra daha hissedilir şekilde düşeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Moodys'in 11 yıl sonra gelen not artırımı, Türkiye için çok geç kalmış bir adım. Türkiye'nin ekonomik kapasitesi bu oranların çok üzerinde.

Ekonomide de sıkıntılarımızın üstesinden geliyoruz. Enflasyon bundan sonra daha hissedilir şekilde düşecektir. Enflasyonda da en kötü tabloyu geride bıraktığımızı düşünüyorum. 11 yıl sonra gelen not artırımı, Türkiye için çok geç kalmış bir adım. Türkiye'nin ekonomik kapasitesi bu oranların çok üzerinde. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere mutlaka indireceğiz. Milletimiz gönlünü ferah tutsun, Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.

Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine Bakanlığı'mız kaynağından borçların tahlisine başlayacaktır. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok.

Son 21 yılda emeklilerimizin hayat kalitesini yükseltecek adımlar attık. 2024 yılında emekli maaşlarında yüzde 78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Yaptığımız bu artış, enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir. Amacımız, ekonomimizi enflasyonu körükleyecek bir kısır döngüye sokmadan insanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmaktır."