Trump Harris’in 2 puan önünde

Quinnipiac Üniversitesi'nin 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri için yaptığı yeni bir ulusal anket, eski Başkan Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in %2 önünde olduğunu gösteriyor.

19-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, kayıtlı seçmenlerin %47'sinin Demokrat adayı destekleyeceğini, %49'unun ise başa baş bir yarışta Trump'a oy vereceğini ortaya koydu. Öte yandan, altılı bir yarışta %41 Harris'i ve %45 Trump'ı destekleyeceğini söylerken, %6 John F. Kennedy Jr'ı ve kalan üç aday Corner West, Jill Stein ve Chase Oliver sırasıyla %1 ve %2 oy aldı.

Quinnipiac Üniversitesi Anket Analisti Tim Malloy, "Başkan Yardımcısı Harris, Başkan Biden'a benzer rakamlarla mücadeleye girerken, Demokrat aday listesinin tepesindeki dramatik sıfırlanma yarışı hareketlendirmek için çok az şey yapıyor" dedi.

Eski Başkan Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın başkanlık kampanyasını sonlandırmasından birkaç saat sonra Pazar günü yayınlanan bir Atlanta Journal-Constitution anketinde Georgia'da Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e karşı hafif bir üstünlüğe sahip.

Biden yarıştan çekilmeden ve başkan yardımcısını desteklemeden önce yapılan muhtemel Georgia seçmenleri anketi, Trump'ın Harris'i bire bir eşleşmede %51'e %46 önde ve yüzde 3,1 puanlık hata payının hemen dışında gösteriyor. Ankete katılan seçmenlerin yüzde biri diğer başkan adaylarını tercih edeceğini söylerken, %2'si de kararsız olduğunu belirtti.