Çin Orta Vadeli Kredi Kolaylığı teminatını düşürdü

Çin'in devlet kontrolündeki basın organlarının verdikleri haberlere göre Çin, orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) kredileri için teminat gerekliliğini gevşetti. Basına göre bu adım, hazine piyasasındaki ralliye katkıda bulunan "varlık kıtlığını" hafifleteceğini söyledi.

Çin Merkez Bankası Pazartesi günü yaptığı açıklamada, piyasadaki alınıp satılabilir tahvil miktarını arttırmak ve tahvil arz baskısını hafifletmek amacıyla kurumların geçici teminat muafiyeti için başvurabileceğini söyledi. Eş zamanlı olarak merkez bankası beklenmedik bir şekilde bir yıllık ve beş yıllık kredi faiz oranlarını ve yedi günlük ters repo faiz oranını 10bp düşürdü.

Devlete ait Securities Times bir makalesinde bu tür teminat gevşetmelerinin piyasaya "büyük miktarda tahvil salacağını" ve "varlık kıtlığı baskısını etkili bir şekilde hafifleteceğini" yazdı.

Makalede, MLF'nin ödenmemiş tutarının 7 trilyon yuandan fazla olduğu ve çoğunluğunun hazine bonoları ve yerel yönetim bonoları ile güvence altına alındığı belirtildi.

Merkez bankası, finans sektöründe sistemik riskten kaçınmak için hazine bonosu rallisini dizginlemeye çalışıyor. Bu ayın başlarında, yakında açık piyasada birincil satıcılardan hazine tahvili borçlanmaya başlayacağını ve daha uzun vadeli tahvillerin getirisini artırmak için bunları ikincil piyasada satacağını söyledi.