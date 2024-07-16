UBS’ten dikkat çeken Çin açıklaması: Yarı yarıya azalır

UBS Group AG'nin yeni araştırmasına göre, Çin'in ABD'ye yaptığı tüm ihracatlara %60 oranında yeni gümrük vergisi getirilmesi, Çin'in yıllık büyüme oranını yarıdan fazla azaltacak ve eski Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde Pekin için risklerin altını çizecek.

Trump'ın bu yılın başlarında Çin'den ithal edilen mallara %60 oranında sabit bir gümrük vergisi uygulamayı düşündüğü bildirilmişti.

UBS ekonomistlerinin yayınladıkları bir rapora göre, bu gerçekleşirse, takip eden yılda Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasından yüzde 2,5 puan kesilecek.

Pekin, ekonominin 2023'te %5,2 büyümesinin ardından bu yıl yaklaşık %5 büyümeye ulaşmayı hedefliyor.

Tahmin, bazı ticaretin üçüncü ülkeler üzerinden yönlendirildiği, Çin'in misilleme yapmadığı ve diğer ülkelerin vergi uygulamada ABD'ye katılmadığı varsayımına dayanıyor.

Wang Tao liderliğindeki ekonomistler, bu etkinin yarısının ihracattaki düşüşten, geri kalanının ise tüketim ve yatırıma vurulan darbeden kaynaklanacağını belirttiler.

Ekonomistler, "Zaman içinde, potansiyel olarak daha fazla ihracat ve diğer ekonomilerdeki üretim, daha yüksek ABD tarifelerinin etkisini azaltmaya yardımcı olabilir, ancak diğer ülkelerin de Çin'den yapılan ithalat üzerindeki tarifeleri yükseltme riski vardır" değerlendirmesini yaptılar