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Giriş Tarihi: 16.7.2024 14:57 Son Güncelleme: 16.7.2024 15:04

ECB faiz indirimi için eylül ayına işaret edildi

ECB faiz indirimi için eylül ayına işaret edildi

SEI'nin baş piyasa stratejisti ve kıdemli portföy yöneticisi Jim Solloway, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığının arttığını açıkladı.

SEI'nin baş piyasa stratejisti ve kıdemli portföy yöneticisi Jim Solloway, Euro'nun dolar karşısında son dönemde güçlenmesinin Avrupa Merkez Bankası'nın eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığını artırdığını söyledi.

Solloway, AMB'nin bu haftaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesinin beklendiğini, ancak eylül ayında 25 baz puanlık bir indirimin hala muhtemel göründüğünü ve Aralık ayında ek bir indirimin mümkün olduğunu vurguladı.

Piyasalar şu anda ECB'nin eylül ayında 23 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor

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ECB faiz indirimi için eylül ayına işaret edildi
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