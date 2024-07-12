Apara Ekonomi ABD'de ÜFE Haziran'da ılımlı artış gösterdi
Giriş Tarihi: 12.7.2024 16:06

ABD'de ÜFE Haziran'da ılımlı artış gösterdi

ABD’de ÜFE Haziran’da ılımlı artış gösterdi

ABD'de üretici fiyatları da enflasyonun düşüş eğilimini sürdürdüğünü teyit etti.

ABD Çalışma Bakanlığı Çalışma İstatistikleri Bürosu yaptığı açıklamada, nihai talep için üretici fiyat endeksinin Mayıs ayında değişmemesinin ardından geçen ay %0,2 arttığını söyledi. Ekonomistler ÜFE'nin %0,1 artacağını tahmin ediyorlardı.

Haziran ayına üretici fiyatları geçen yılın aynıdönemine göre yüzde 2,6 arttı. Mayıs ayında yıllık artış %2,4 olmuştu.

Haziran ayında gıda ve enerji hariç üretici fiyatları yüzde 0,1 olan beklentinin çok üzerinde yüzde 0,4 arttı.

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ABD'de ÜFE Haziran'da ılımlı artış gösterdi
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