Apara Ekonomi Japonya'nın iki bölgesinde ekonomik görünüm toparlandı
Giriş Tarihi: 8.07.2024 09:09 Son Güncelleme: 8.07.2024 09:09

Japonya'nın iki bölgesinde ekonomik görünüm toparlandı

Japonya’nın iki bölgesinde ekonomik görünüm toparlandı

Japonya'nın 9 ekonomik bölgesinden ikisinde ekonomik görünüm yükselirken, ikisinde geriledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan "Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporuna göre, Hokuriku ve Kinsi bölgeleri için ekonomik görünüm olumlu yönde gelişti.

Ülkenin Hokkaido ve Shikoku bölgelerinde ise ekonomik toparlanma hızında bir yavaşlama görüldüğü açıklandı. Ülkede kalan 5 bölge için ekonomik görünümde bir değişiklik olmadı.

Japonya Tohoku, Hokuriku, Kanto-Koshinetsu, Tokai, Kinki, Chugoku, Shikoku ve Kyushu-Okinawa olmak üzere 9 ekonomik bölgeden oluşuyor.

"Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporu 3 ayda bir yayımlanıyor.

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Japonya'nın iki bölgesinde ekonomik görünüm toparlandı
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