Japonya’nın iki bölgesinde ekonomik görünüm toparlandı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan "Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporuna göre, Hokuriku ve Kinsi bölgeleri için ekonomik görünüm olumlu yönde gelişti.

Ülkenin Hokkaido ve Shikoku bölgelerinde ise ekonomik toparlanma hızında bir yavaşlama görüldüğü açıklandı. Ülkede kalan 5 bölge için ekonomik görünümde bir değişiklik olmadı.

Japonya Tohoku, Hokuriku, Kanto-Koshinetsu, Tokai, Kinki, Chugoku, Shikoku ve Kyushu-Okinawa olmak üzere 9 ekonomik bölgeden oluşuyor.

"Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporu 3 ayda bir yayımlanıyor.