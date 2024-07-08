İhracat Beklenti Endeksi 18,8 puan geriledi

2024 yılı 3. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 18,8 puan azalarak 104,5 puan olarak kayıtlara geçti.

"BİR ÖNCEKİ ÇEYREYE GÖRE AZALIŞ YÖNÜNDE ETKİLEDİ"

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endekslerine göre; gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi bir önceki çeyreğe göre azalış yönünde etkiledi.

2024 yılı 3. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 3,1 puan artarak 107,6 oldu. İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endeklerine göre; gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi bir önceki çeyreğe göre endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler bir önceki çeyreğe göre endeksi azalış yönünde etkiledi.