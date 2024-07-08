Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveninde toparlanma son buldu

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, 1140 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirdiği temmuz ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda 0,3 olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 7,6 puanlık düşüşle eksi 7,3 puana geriledi. Böylece Ekim 2023'ten bu yana endekste devam eden toparlanma da sona erdi.

Endekse ilişkin beklenti, temmuzda sabit kalması yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 10 puandan 1,5 puana inerek "tahmincileri endişelendirecek" bir düşüş gösterdi

Mevcut Durum Endeksi de eksi 9 puandan eksi 15,8 puana indi.

Sentix'in açıklamasında, "Avrupa ekonomisinin son dönemdeki toparlanması aniden sona erdi." ifadesine yer verilerek, "Özellikle beklentilerde 8,5 puanlık düşüş, zaten zor olan ekonomik durumun önümüzdeki 6 ay içinde daha da kötüleşeceği öngörüsüyle tahmincileri endişelendirecek gibi görünüyor." denildi.

Yatırımcıların Fransa seçimleri, yaklaşan Almanya eyalet seçimleri ve bu yılın sonundaki ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlikten endişe duydukları aktarılan açıklamada, "Görevdeki ABD başkanının sağlığı ve Beyaz Saray yarışında eski başkan Donald Trump'a karşı kimin aday olacağı sorusunun cevapsız kalması giderek endişeleri artıyor. Özellikle ABD ekonomisindeki yavaşlama artarken ve dünyanın diğer ekonomilerine yayılmaya başlarken, bu belirsizlik bir tür boşluk oluşturuyor." ifadeleri yer aldı.

ALMAN EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER NEGATİF BÖLGEDE

Ekonomisi ihracata dayalı Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, art arda 3 aylık yükselişin ardından temmuzda 6,5 puanlık düşüşle eksi 19 puana indi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi de eksi 26,3 puandan eksi 32,3 puana geriledi.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, "Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından oluşan olumlu havaya rağmen, Alman ekonomisi bir sonraki gerilemeyi yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da yatırımcıların beklentisinde hazirandaki artışın "zaten çok dinamik olmadığını" belirten Hussy, "Şimdi bu umut verici eğilim yeniden tamamen tehlikeye giriyor. Beklentiler Endeksi temmuzda Nisan 2024 sonuçlarının da altına düşerek -4,8 puanla yeniden negatif bölgede yer aldı. Başarılı bir Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan beklenen rüzgar ortada yok." ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ülke ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.