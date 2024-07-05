İngiltere’de perakende satışlar geriledi

İngiltere'de perakende satışlar, iyileşen hava koşulları ve büyük eğlence etkinliklerinin müşteri trafiğini artırmada yetersiz kalması nedeniyle Haziran ayında düşüşünü, önceki aylar kadar yüksek olmasa da sürdürdü.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu ve Sensormatic Solutions'a göre, 29 Haziran'da sona eren dört hafta boyunca cadde mağazaları, perakende park yerleri ve alışveriş merkezi verilerini içeren mağaza ziyaretlerinin sayısı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,3 oranında düştü. Ancak Haziran ayı rakamı önceki aylara göre sıralı bir toparlanmayı yansıtıyor; ziyaretler Nisan ayında %7,2 ve Mayıs ayında %3,6 gerilemişti.

Sensormatic Solutions danışmanı Andy Sumpter, "Yağmurun nihayet yerini daha kuru ve güneşli havaya bırakmasıyla birlikte, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası başlangıcı ve Taylor Swift'in Eras konser turu gibi etkinlikler, alışveriş trafiğinde ortam artışı sağlamaya yardımcı oldu." dedi.

Alışveriş merkezlerinde düşüş %3,2 olurken, cadde mağazalarında %3,1 ve perakende park yerlerinde %0,4 gerileme yaşandı.

Sumpter, ileriye dönük olarak perakendecilerin, devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası, Wimbledon ve Paris Olimpiyatları da dahil olmak üzere diğer büyük spor etkinliklerinin ziyaretçi sayısını destekleyeceğini söyledi.