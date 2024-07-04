ABD’de araç satışlarındaki artış yavaşladı

ABD'de otomobil ve hafif ticari araç satışları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir değişim göstermedi. Nisan-Haziran döneminde araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,2 artarak 3.748.507 oldu.