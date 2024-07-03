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Giriş Tarihi: 3.7.2024 13:17

Japonya'da ücret artışı 33 yılın en yükseğinde

Japonya’da ücret artışı 33 yılın en yükseğinde

Japonya'da ücret artışı 33 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Japonya'nın en büyük işçi sendikaları fedenasyonu Rengo, bu yılki ücret müzakerelerinin nihai hesaplamasını açıkladı ve üyelerinin %5,1'lik bir kazanım elde ettiğini gösterdi.

Japonya'da yıllık ücret görüşmeleri, 33 yılın en yüksek yüksek zamları ile sona erdi.

Japonya'nın en büyük işçi sendikaları fedenasyonu Rengo, bu yılki ücret müzakerelerinin nihai hesaplamasını açıkladı ve üyelerinin %5,1'lik bir kazanım elde ettiğini gösterdi.

Nihai rakam, daha küçük işletmelerdekiler de dahil olmak üzere daha fazla anlaşmanın dahil edilmesinin ardından Mart ayındaki %5,28'lik ilk artış rakamının altında kaldı.

Son rakamlar, büyük ve küçük firmalar arasındaki ücret kazanımlarındaki uçurumu ortaya koydu. Bu yılki görüşmelerde 300'den az işçi çalıştıran küçük işletmeler %4,45 oranında maaş artışı elde ederek genel sonuçlardan daha zayıf ve geçen yıla göre daha derin bir eşitsizlik elde etti. Japonya'da çalışanların %70'i küçük işletmelerde istihdam edilmektedir.

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Japonya'da ücret artışı 33 yılın en yükseğinde
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