Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon yıllık bazda düşüş trendine girdi. Ocak ayında yüzde 64,86, Şubat ayında yüzde 67,07, Mart ayında yüzde 68,50, Nisan ayında yüzde 69,80, Mayıs ayında ise yüzde 75,45'i gören enflasyonun Haziran ayında yüzde 71,6 seviyesiyle düşüş trendine başladığı görüldü.

BAKAN ŞİMŞEK: DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon süreci başladı.Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız." dedi.