ABD’de girişim sermayesi yatırımları hızla büyüdü

PitchBook tarafından derlenen verilere göre, ABD'de girişim sermayesi finansmanı ikinci çeyrekte 55,6 milyar dolara yükselerek son iki yılın en yüksek üç aylık toplamına ulaştı.

Son rakam, Elon Musk'ın xAI'si tarafından toplanan 6 milyar dolar ve CoreWeave tarafından toplanan 1,1 milyar dolar da dahil olmak üzere, büyük ölçüde yapay zeka şirketlerine yapılan önemli yatırımları içeriyor.

ABD'deki girişim sermayesi fonları ilk çeyrekte 37,8 milyar dolara toplamışlardı.

Girişim sermayesi yatırımları, 2021'in dördüncü çeyreğinde 97,5 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı. Yüksek faiz oranı ortamı ve durgun çıkış piyasası nedeniyle yatırımlar 2023'ün ikinci çeyreğinde 35,4 milyar dolarla son zamanların en düşük seviyesine gerilemişkti.

Pitchbook analisti Kyle Stanford yaptığı açıklamada, "Risk sermayesi getirilerinin artması için büyük teknoloji şirketlerinin yılın ilk yarısında gördüğümüzden daha yüksek bir hızla halka açılmaya başlaması gerekiyor" dedi.