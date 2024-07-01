Japonya’da imalatçıların ekonomiye güveni 2 yılın en yükseğinde

BOJ anketine göre hizmet sektörünün havası zayıf yen nedeniyle artan maliyetler nedeniyle bozuldu ve karışık bir ekonomik görünüm ortaya çıktı.

BOJ'un yakından izlenen Tankan anketi büyük imalatçılar için manşet duyarlılık endeksi Mart ayındaki 11 seviyesinden Haziran ayında 13'e ulaştı. Beklenti endeksin 12 olacağı yönündeydi.

Mart 2022'den bu yana en yüksek değer olan bu rakam, otomobil üretimindeki toparlanmayı ve üreticilerin artan hammadde maliyetlerini fiyat artışları yoluyla yansıtmadaki başarısını yansıttı.

Daiwa Securities baş ekonomisti Toru Suehiro, "İş dünyası duyarlılığındaki iyileşme özellikle imalatçı olmayanlar için zirve yapmış olabilir. Bu veriler BOJ'un erken bir faiz artırımı yapmasına yardımcı olmayabilir. Ancak kurumsal enflasyon beklentileri bir miktar yükseldi, bu da muhtemelen yakın vadeli bir faiz artırımına yönelik piyasa beklentilerini canlı tutacaktır" dedi.

Ancak anket, hizmet sektörü firmalarının üç ay öncesine göre daha az iyimser olduğunu, çünkü sıkı bir iş piyasasından kaynaklanan artan işgücü maliyetlerinin, inatçı bir şekilde yüksek seyreden ithal hammadde fiyatlarından kaynaklanan acıya eklendiğini gösterdi.

İmalatçı olmayan büyük şirketlerin hissiyatını ölçen bir endeks Mart ayındaki 34 seviyesinden Haziran ayında 33'e gerileyerek piyasa tahminleriyle eşleşti ve iki yıldır ilk kez kötüleşti.

Büyük imalatçılar üç ay sonra koşulların biraz iyileşmesini beklerken, hizmet sektöründeki meslektaşları artan maliyetlerin marjları daraltması nedeniyle koşulların daha da kötüleşeceğini öngörüyor.

Tankan'a göre uzun vadeli kurumsal enflasyon beklentileri hafifçe yükselirken, şirketler enflasyonun üç yıl sonra %2,3'e, beş yıl sonra ise %2,2'ye ulaşacağını öngörüyor.