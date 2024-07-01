Fransa ekonomisi seçimden sonra kötü senaryolarla karşı karşıya kalacak

Berenberg ekonomisti Holger Schmieding, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un büyüme yanlısı ekonomik reformlar yaptığı yılların ardından, bu hafta sonu yapılacak seçimlerden sonraki tüm senaryoların daha kötüye doğru bir değişim olacağını söyledi.

Schmieding'e göre, kilitlenmiş bir parlamento, aşırı sağcı Ulusal Ralli çoğunluğu ya da aşırı sağ ve aşırı sol unsurlar arasında kurulacak bir koalisyon, ülke içinde mali kaymalara ve Avrupa Birliği ile daha gergin bir ilişkiye yol açabilir.

Uzun vadede ise kısmi reform geri dönüşleri, bir NR hükümeti durumunda korumacı önlemler ve küresel yatırımcılar arasında daha az olumlu bir itibarın büyümeyi azaltacağını ve enflasyonu yükselteceğini ekledi.

Schmieding, NR politikaları henüz Liz Truss tarzı bir borç krizine işaret etmese de, partinin sinyalini verdiği ılımlılığı terk etmesi veya birleşik solun liderlik etmesi ve pahalı mali vaatlerini uygulaması halinde finansal risklerin artacağını vurguladı.