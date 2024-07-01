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Giriş Tarihi: 1.7.2024 15:03

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi beklentilere paralel geldi

Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi beklentilere paralel geldi

ABD'de Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (çekirdek PCE) beklentilere paralel gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu verilerine göre, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (çekirdek PCE) Mayıs ayında beklentilere paralel gerçekleşti.

Mayıs ayında çekirdek PCE bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,6 arttı. Piyasa beklentileri de bu seviyelerdeydi. Nisan ayında çekirdek PCE bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

Enerji, gıda ve konut hariç PCE Mayıs ayında bir önceki aya göre değişim

Büro tarafından bugün açıklanan tahminlere göre kişisel gelir Mayıs ayında 114.1 milyar dolar (aylık yüzde 0.5) arttı. Harcanabilir kişisel gelir (DPI), kişisel gelirden kişisel cari vergilerin düşülmesiyle 94,0 milyar dolar (yüzde 0,5) ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) 47,8 milyar dolar (yüzde 0,2) arttı.

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Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi beklentilere paralel geldi
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