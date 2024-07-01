Fed üyesi: Tüketici talebi hala sağlam

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, hane halkının fiyatlara karşı daha duyarlı hale gelmeye başlamasına rağmen ABD tüketici talebinin hala sağlam olduğunu söyledi.

Barkin, "Kredi kartı harcamaları gibi gerçek zamanlı göstergeler hala sağlam görünüyor, ancak köpüklü değil" dedi.

Barkin'in iş dünyasındaki bağlantıları da güçlü bir talep artışı bildirirken, tüketiciler promosyonlara karşı daha duyarlı hale geliyor ve daha ucuz özel markalı ürünler arıyor ve daha düşük maliyetli perakendecilerden alışveriş yapıyor.

Barkin, "Tüketici ürünleri üreticileriyle konuşurken, perakendecilerle konuşurken, hala harcama yapan ancak daha yüksek fiyatlar bağlamında seçim yapan bir müşteri duyuyorsunuz" dedi.